Finto carabiniere tenta di truffare un’anziana, smascherato

VOLTERRAGrazie a un’attenta attività di prevenzione e repressione dei reati contro gli anziani, i carabinieri dell’aliquota operativa della Compagnia di Volterra hanno sventato la truffa del finto carabiniere e denunciato un 22enne, già noto alle forze dell’ordine. L’operazione è scattata durante un controllo di routine in una strada alle porte del centro di Volterra. Il giovane, fermato dai militari, ha dichiarato di non avere documenti con sé, né patente, e di essere giunto in città per turismo, senza però fornire indicazioni precise sul suo alloggio. Mentre erano in corso le procedure di identificazione in caserma, una donna anziana, residente proprio nei pressi del luogo del controllo, ha prontamente allertato la centrale operativa dei carabinieri, segnalando un tentativo di truffa del finto carabiniere ai suoi danni. La coincidenza temporale e la vicinanza geografica hanno immediatamente insospettito i militari.

Le indagini successive, condotte analizzando il telefono cellulare del giovane, posto sotto sequestro, hanno fornito gravi indizi di colpevolezza a suo carico in relazione alla tentata truffa. Gli elementi raccolti fanno presumere che il 22enne facesse parte di un’organizzazione criminale specializzata in questo tipo di reati, con il compito specifico di recarsi presso le abitazioni delle vittime per recuperare denaro e oggetti di valore.

Questo episodio sottolinea l’impegno costante dei carabinieri nella tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione e l’efficacia delle strategie messe in atto per contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani.

I carabinieri ricordano l’importanza di non fornire mai dati personali o denaro a sconosciuti, soprattutto per telefono, e di contattare immediatamente le forze dell’ordine in caso di sospetto.