Filmato mentre scrive sulla Rocca "Un gesto davvero deprecabile"

Turisti "filmati" mentre incidono sulle pietre della Rocca. Forse una lieve scalfittura. Niente vernice. Fatto sta che il gesto, avvenuto di notte, nei giorni scorsi, non è passato inosservato ad un cittadino – Mauro Menichetti – che ha girato un brevissimo video e poi, sui social, l’ha postato come real sottolineando la gravità del fatto. "Prima il padre ha iniziato a scrivere – racconta Menichetti –, poi il figlio. Tutto come niente fosse. Mi hanno visto filmare, si sono avvicinati e ho detto loro che stavano rovinando un monumento. A quel punto se ne sono andati stizziti".

Abbiamo chiesto al sindaco Simone Giglioli, che in queste ore si trova fuori dalla Toscana per impegni istituzionali, che dice: "Non ho avuto modo di vedere il video sui social – spiega Giglioli – e non so se, in qualche modo, il fatto è stato segnalato alla nostra polizia municipale. Ma, se davvero qualcuno ha cercato di scrivere qualcosa sulle pietre della nostra torre, ha commesso un atto davvero deprecabile. E’ un monumento. Se del caso non mancheremo di approfondire". C’è stato un tempo, alcuni decenni fa, che c’era molta meno attenzione alle scritte sui monumenti. La stessa Rocca, in alcuni punti, ne porta ancora le tracce. Il masso "storico", quasi ai piedi della torre, più volte è stato ripulito perché utilizzato come lavagna da tante persone, per lo più giovani. Ma le cose da tempo sono cambiate, l’attenzione è alta. "Giustamente alta – sottolinea ancora il sindaco –. E’ vero che un po’ di anni fa c’era meno attenzione. Ora le cose sono diverse". La Rocca di Federico II, è il polo museale più visitato dai turisti: è stata realizzata sul punto più alto della città tra il 1217 e il 1221, per volere del famoso imperatore.

La posizione strategica della torre ha consentito, in epoca medievale, di porre un controllo sul transito tra Firenze e Pisa e lungo la via Francigena. La Torre ha resistito per secoli sul colle sanminiatese fino all’estate del 1944 quando fu minata dalle truppe tedesche in ritirata, che la fecero poi esplodere radendola al suolo. La Rocca è stata ricostruita fedelmente tra il 1956 e il 1958, anno della sua inaugurazione. Dalla sommità della Rocca è possibile ammirare un panorama mozzafiato.

Carlo Baroni