Film fantasy La notte delle premiazioni

Si avvicina la data di sabato 21 ottobre, giorno della premiazione dei migliori cortometraggi di genere fantasy che si terrà nel cinema teatro Aurora di Montecatini Valdicecina. "Siamo al terzo anno del Volterra fantasy film festival, che rappresenta il primo evento del genere in Italia: anche quest’anno sono arrivati più di un centinaio di short film da tutto il mondo. E la rosa dei migliori sarà proiettati sabato 21 ottobre – dice ilresponsabile dell’evento Paolo Bartali – Tra i selezionati semifinalisti, Quando l’universo avrà fine di Enzo Piglionica, The Visit di Davide Pagliaro, Generation Vhs di Sara Borrelli, Evocator di Francesco Gozzo, MaoMao Revisit di Ah Loong, Trading Shadows di Andrea Dalfino. Alcuni registi hanno già confermato la loro presenza".

"Siamo molto soddisfatti del risultato – dice ancora Bartali – perchè vogliamo che il nostro territorio, Valdicecina e Valdelsa insieme, diventino sempre più terra di Fantasy, luoghi magici da scoprire ma soprattutto da vivere". Quest’anno il festival ha trovato ospitalità nel Comune Montecatini. "Ringrazio il vulcanico sindaco Francesco Auriemma per averci dato disponibilità e tanto entusiasmo – prosegue Bartali – questa edizione sarà un momento importante per crescere e per far capire che anche nei nostri Comuni possiamo realizzare grandi eventi, di qualità, come nelle grandi città".

Al primo classificato sarà donato un piatto di alabastro di Volterra, con il logo e il riconoscimento dell’evento. I premi saranno conferiti dai terribili "Volturi" di Accidia Cosplay, terribili vampiri della saga Twilight che, secondo la leggenda raccontata dai libri di Stephanie Meyer e poi tradotta nella trilogia cinematografica dal successo planetario, vivono nelle biscere di Volterra, Quindi, dopo il successo dei Volterra Comics and Fantasy che si è tenuto nel colle etrusco e dopo anche la recente ospitata dei Volturi in diretta domenica scorsa da Piazza dei Priori alla presenza della conduttrice Antonella Elia per la trasmissione Rai Citofonare Rai Due, il mondo della fantasia è pronto a sbarcare a Montecatini Valdicecina.