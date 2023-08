Filippo, il sogno da re a Mister Italia "Vorrei fare moda e spettacolo"

Filippo Galletti ha 25 anni, lavora a Santa croce e si occupa di logistica. Vive a Fucecchio e adora il tennis. Ma ha un sogno: svegliarsi un giorno sul red carpet del Festival di Venezia. Ora la grande opportunità: Filippo è tra i 95 prefinalisti di Mister Italia 2023 provenienti da tutta Italia e che da stasera a Giulianova si contenderanno i 40 pass per la finalissima condotta da Jo Squillo in programma sabato allo Stadio del Mare di Pescara. Filippo in Abruzzo potrà andare a caccia del titolo più ambito in un concorso che nel corso degli anni ha lanciato, tra gli altri, alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo e della tv come Luca Onestini, Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca Vetrone.

Filippo ci spieghi com’è arrivato qui?

"Ho sempre guardato con interesse il mondo della moda e dello spettacolo, ma non mi sono mai buttato".

Poi cosa’è successo?

"Famiglia, amici, fidanzata, mi hanno spinto, mi hanno spronato a giocare la carta. Mi hanno detto “sei un bel ragazzo ed è l’ora di provarci“. E così ho fatto".

Lei che tipo è ?

"Sono un tipo sportivo, faccio molto sport, il tennis in particolare a livello agonistico. Ma faccio anche palestra. Credo che quella che ho davanti sia davvero un bella opportunità. Poi c’è da capire come va".

E se dovesse andare bene, lei sarebbe disposto a cambiare vita?

"Diciamo che se si presenterà un’opportunità vera sarò pronto a coglierla e a buttarmi. Per opportunità intendo, ovviamente, quell’occasione che può catapultarmi in qualcosa di serio e di concreto".

Il sogno nel cassetto?

"Sfilare al Festival di Venezia".

Carlo Baroni