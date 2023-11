Fiera di San Severo nelle vie del centro

In occasione degli eventi per la Fiera di San Severo, oggi sarà allestita la classica fiera con i commercianti nelle vie e piazze del centro storico, con circa 110 banchi di ogni tipo e genere, così come il parco giochi con le giostre in centro. Domani il mercato settimanale della mattina viene spostato su viale Italia ed è inoltre in programma una giornata rivolta ai bambini e alle persone con disabilità, la Giornata del bambino e del diversamente abile, durante la quale verrà applicata una promozione sulle attrazioni del luna park tutto il giorno. Martedì 21 la chiusura della manifestazione sarà il Fierone: ultimo giorno di luna park con la presenza dei tradizionali banchi intorno al centro con le attrazioni del luna park.