Fidas, i protagonisti del concorso fotografico

FORCOLI

Grandi appuntamenti per il gruppo donatori di sangue Fidas di Forcoli: in primis, l’attesa festa del donatore che si svolgerà il 31 maggio e il 1 giugno al centro sportivo Nuova Primavera. "Siamo arrivati alla 47esima edizione della cena del donatore, grazie ai centinaia e centinaia di volontari donatori di sangue che hanno e tuttora donano sangue per aiutare tante persone in difficoltà". Il gruppo di Forcoli "spera che le donazioni di sangue siano sempre numerose perché la quantità di sangue che i vari ospedali richiedono è altissima. La cena del 1 giugno è aperta a chiunque voglia partecipare, donatori e amici, e si svolgerà al centro sportivo". Ed ecco il secondo appuntamento, ossia il concorso fotografico organizzato dall’associazione di Forcoli: "Arrivato alla sua 13esima edizione, il concorso ha riscosso un successo incredibile – spiegano gli organizzatori – hanno partecipato 116 concorrenti da tutta Italia e un concorrente dalla Svezia, ricordando che nella passata edizione erano 78 i partecipanti. Dei 116 partecipanti, 5 sotto i 19 anni, 11 nella categoria dai 19 a 30 anni, 48 sono coloro iscritti a vari club fotografici. La mostra e la premiazione si svolgeranno sabato 1 giugno durante la festa dei donatori".