"Fiacco, ma c’è ottimismo". Il commercio di Natale ora ha due settimane vitali

PONTEDERA

Fiacco in questi primi giorni. Ma con buone prospettive per le settimane nevralgiche prima del Natale e per le due serate di shopping sotto le stelle che sono in programma venerdì 15 e sabato 16 dicembre nell’ambito dell’iniziativa We are Pontedera. Eccolo il quadro del commercio in città per il Natale 2023.

Lorenzo Nuti di Confcommercio: "Abbiamo raggiunto il picco delle vendite nel periodo del black friday, poi c’è stato un calo evidente per tutto il commercio cittadino, con l’8 dicembre abbiamo visto una ripresa". "L’auspicio – aggiunge Lorenzo Nuti – è che nei prossimi giorni e nelle due settimane che ci seprano dal natale si possa tornare ai livelli dello scorso anno. I dati di questi primi giorni di dicembre non sono positivi, diciamo pore sotto le aspettative. Questo per vari motivi. Prima di tutto il carovita e il maltempo che ci ha messo in difficoltà e nei primi giorni di novembre ci ha fatto soffrire. Ma dall’8 dicembre abbiamo visto un buon interesse da parte della clientela. Ovviamente come tutti gli anni i conti si fanno alla fine anche perché quest’anno il ponte dell’Immacolata è particolarmente imponente e tante persone sono partite. I riscontri sono buoni, al momento, ma i conti si fanno alla fine perché il risultato di questi giorni potrebbe essere falsato".

Per Claudio Del Sarto di Confesercenti "è presto per fare il punto e per dare i numeri sul commercio". "Bisogna aspettare Natale per vedere come va con l’acquisto dei regali – spiega Del Sarto – Noi rinnoviamo l’appello a fare acquisti nei negozi di vicinato. Le grandi piattaforme e anche le grandi firme utilizzano il black friday per una settimana-dieci giorni diciamo pure senza regole. I negozi di vicinato hanno bisogno dell’ossigeno di questo periodo. We are Pointedera e le due serate di shopping sono un progetto a cui crediamo molto e per il quale abbiamo dato pieno sostegno al Ccn. Sono due serate impoirganti di shopping per acquistare tanti doni e tanti regali. Le attività sono piene di merce, l’auspicio che la possano vendere perché gli incassi di Natale sono fondamentali".

Alessandro Lonsi, presidente del Centro commerciale naturale di Pontedera, parla di momento fiacco. "Questi primi giorni di acquisti in vista del Natale sono stati un po’ fiacchi – dice Lonsi – Non siamo partiti bene. Ma confidiamo che il commercio possa recuperare nelle ultime due settimane che, di solito, sono quelle più importanti per gli acquisti di Natale". A We are Pontedera hanno aderito per il momento cinquanta attività commerciali. Su Istagram e Facebook tutti i dettagli dell’iniziativa e dello shopping sotto le stelle del 15 e 16 dicembre. "Si tratta di momenti importanti per noi commercianti – conclude Lonsi – sia per accogliere la clientela che per farci conoscere maggiormente".