Fgl-Zuma Rimonta show nel duello diretto al nord

CBL COSTA VOLPINO

2

FGL-ZUMA CASTELFRANCO

3

CBL COSTA VOLPINO: Camerini, Gamba (L), Dell’Orto 2, Conceicao 8; Ferrarini 9, Dell’Amico, Fracassetti, Neciporuka, Zago 19, Buffo 20, Brandi 11. Allenatore: Cominetti. Muri punTO 12, errori in battuta 13, aces 5.

FGL-ZUMA CASTELFRANCO: Zuccarelli 16, Moschettini 1, Colzi 12, Salinas 22, Tosi 1, Vecerina 11, Ferraro 2, Fucka 6, Lotti, Bisconti . Allenatore: Marco Bracci.

Muri punto 14, errori in battuta 11, aces 3.

Successione set; 25-18, 25-14, 18-25, 11-25 15-17.

AREZZO - Grande vittoria esterna per la Fgl-Zuma che, sotto di 2 set a zero, riapre il match vincendo al tie-break dopo un serrato testa a testa. Le toscane si aggiudicano due punti preziosi in uno scontro diretto dimostrando attaccamento alla casacca biancoblu e tanta grinta da vendere. Alla giocatrice Salinas il premio come Mvp della partita con 22 punti personali. L’inizio della partita è da dimenticare per le ragazze di Bracci che non riescono a arginare il gioco delle lombarde. La Fgl-Zuma scende in campo con Ferraro al palleggio e Zuccarelli opposto, Vecerina e Salinas schiacciatrici, Colzi e Fucka al centro, Bisconti libero. L’avversaria, dopo qualche passaggio in parità, trova un vantaggio che amministra bene fino alla vittoria e fa ancora meglio il set successivo. La svolta arriva nel terzo parziale, quando il tecnico toscano cambia tutto rivoluzionando l’assetto: sposta Zuccarelli in banda e sfrutta la potenza in attacco di Salinas da opposto e la mossa sorprende il team di casa. Inizia una nuova fase del match, in cui la Fgl-Zuma si esalta, accorcia e rimonta nel conto dei set. Prima riapre la sfida e nella quarta frazione domina ampiamente il parquet avversario. Zuccarelli e compagne dilagano e chiudono con un sontuoso 11-25. Tie-break giocato punto a punto, l’equilibrio va avanti fino alla fine con il successo della Fgl-Zuma che passa a quota 4 punti. "Abbiamo disputato una gara importante – dice Marco Bracci - pensavamo di poter giocarcela per fare risultato e così è stato nonostante una partenza difficile".