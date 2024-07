Festival internazionale della lirica Al Teatro Persio Flacco di Volterra ha preso il via la prima edizione dell'International Lyrical Festival 2024, dedicato alla tradizione lirica italiana. Un evento che si svolgerà da luglio a settembre, offrendo concerti che omaggiano i grandi maestri come Puccini, Verdi e Bellini. Un'occasione unica per immergersi nella bellezza della musica lirica italiana.