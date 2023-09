Festival del Tibet a Pomaia: visite guidate e film - Il ricco programma

POMAIA

In occasione del Festival del Tibet all’istituto buddhista Lama Tzong Khapa di Pomaia, in programma il 9 e 10 settembre, arrivano una serie di visite guidate alla struttura. Ruote di preghiera, stupa. bandierine tibetane che cavalcano il vento, il maestoso Buddha della Compassione del film Jundun di Martin Scorzese e molto altro ancora, daranno il benvenuto all’Istituto Lama Tzong Khapa. Un centro studi internazionale di buddhismo tibetano, di tradizione Mahayana che si trova in un castello in pietra di fine ‘800, a Pomaia, Una zona collinare di grande pregio paesaggistico, nella cornice di un meraviglioso e pacifico luogo che favorisce la ricerca interiore. Il festival ha avuto la benedizione, nei giorni scorsi attraverso una lettera, di Sua Santità il Dalai Lama e vedrà tra le protagoniste Jetsun Pema, sorella della massima autorità religiosa del buddhismo e conosciuta come “Madre del Tibet“.

Sarà proiettato il film a lei dedicato, presentato già alla mostra internazionale dei cinema di Venezia. Ecco le visite guidate in occasione del festival: il 9 settembre, la prima visita dalle 15 alle 15:45 con la monaca Carla Tzultrim Freccero, la seconda visita dalle 15:45 alle 16:30 con Fiorella Rizzi e la terza visita speciale con Massimo Corona dalle 18 alle 18:45 sulla storia di Lama Yeshe e Lama Zopa Rinpoche e la fondazione dell’Istituto Lama Tzong Khapa. Per quanto riguarda domenica 20 settembre, la visita dalle 15 alle 15:45 con la monaca Carla Tzultrim Freccero, la second dalle 15:30 alle 16:15 con Fiorella Rizzi e la terza visIta dalle 15:45 alle 16:30 con la monaca Carla Tzultrim Freccero. Il viaggio nell’istituto include una breve introduzione al buddhismo tibetano, l’Introduzione alla storia dell’istituto, sorto in Italia nel 1976, e panoramica dei monumenti, corsi e attività proposte dall’istituto, il puù importante in Europa per il buddhismo tibetano.