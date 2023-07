Festival del pensare sull’ambiente

Torna il Festival del pensare, il Festival delle colline nato dal desiderio dell’associazione culturale no profit Pensiamo insieme di offrire spunti di riflessione e dibattito. Il titolo di questa edizione è DiversaMente: ospiti e momenti di teatro e musica da domani, giovedì 20 luglio, a domenica 23; la chiusura del festival martedì 25 con uno spettacolo teatrale dedicato al centenario di Italo Calvino. Due anche quest’anno le location di questo festival 2023: Montescudaio, il suggestivo piazzale del Castello (domenica 23 luglio), e un’agorà naturale, alle porte di Casale Marittimo, uno spazio immerso nel verde, il Teatro aperto dì notte. Tra gli ospiti Luca Mercalli, il celebre meteorologo, i ragazzi di Ultima generazione, il giornalista ambientale e d’inchiesta Rudi Bressa e l’artista Felice Limosani. Gli eventi inizieranno il 21.15. Ecco i primi appuntamenti: giovedì 20 luglio scocca l’ora “Che tempo che farà“, un focus sui cambiamenti climatici con Luca Mercalli (nella foto), meteorologo, climatologo e divulgatore scientifico. Venerdì, Casale Marittimo ospita Salvare il pianeta con le buone e con le cattive? I ragazzi di Ultima generazione hanno deciso che per salvare il pianeta occorrono metodi drastici. Ma davvero è indispensabile prendersela con le opere d’arte per svegliare un pubblico forse troppo distratto? Intervengono l’associazione Ultima generazione; Giovanna Cepparello, assessora all’ambiente di Livorno; Giorgia Condomitti, ricercatrice in Management – innovation, sustainability and healthcare della Scuola Sant’Anna.