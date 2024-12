Festaioli, grandi emozioni a Roma

Tante emiozioni sabto socrso a Roma quando i volontari dell’ Associazione I Festaioli di Roffia e della parrocchia di Roffia, hanno partecipato al presepe vivente in Santa Maria Maggiore. L’evento, che ha attirato l’attenzione di molti fedeli, ha visto la partecipazione speciale di Papa Francesco, il quale alla fine ha accolto con calore i membri della delegazione proveniente dalla piccola comunità di Roffia, frazione di San Miniato- Il Presepe Vivente di Santa Maria Maggiore è un appuntamento che ogni anno richiama numerosi visitatori, in quanto rappresenta una delle tradizioni natalizie più sentite e amate della capitale sotto la regia dell’Associazione Nazionale Città dei Presepi. Quest’anno, però, l’evento ha assunto un significato ancora più speciale. I partecipasnti hanno avuto la possibilità di incontrare Papa Francesco, che li ha accolti con grande affetto. Il Santo Padre ha espresso parole di gratitudine per l’ impegno nel preservare la tradizione del presepe, sottolineando l’importanza di mantenere vive le radici della fede e della cultura cristiana, soprattutto in un periodo come quello attuale, in cui il consumismo e la frenesia quotidiana rischiano di oscurare i valori autentici del Natale.