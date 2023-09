Festa per la Liberazione di Calcinaia: Doni ai diciottenni e ai centisti

Liberazione e Costituzione. Non sono solo le leggi della metrica a legare queste due parole, ma la storia del nostro paese. È questa la base della cerimonia che ogni anno a Calcinaia unisce la ricorrenza della liberazione e la celebrazione del merito giovanile. Ieri mattina il Comune ha voluto celebrare questa data, quella del 79esimo anniversario della liberazione di Calcinaia dall’incubo dell’occupazione nazifascista, avvenuta il 2 Settembre del 1944, insieme ai giovani e alle giovani del territorio. Ragazzi di Calcinaia e Fornacette che hanno raggiunto o raggiungeranno la maggiore età nell’arco di quest’anno invitati nello spazio sotto i platani, accanto al palazzo comunale per ritirare una copia della Costituzione italiana. Insieme a loro anche quei giovani calcinaioli e fornacettesi che hanno conseguito il diploma lo scorso anno scolasti cocon il massimo dei voti, premiati con un attestato di merito. A dare avvio all’intensa giornata è stata la performance teatrale "Un ponte per la Memoria" a cura della Compagnia Semi Volanti. A ricevere l’attestato per l’esame di Stato sono: Sara Bevilacqua (con lode), Beatrice Castelli, Gessica Liberto, Lorenzo Bonannini, Gaia Bernardini (con lode) del Montale, Anna Alberti (con lode) e Giacomo Isolani del classico, Samuele Abbate (Scientifico), Christian Battaglia (Marconi), Osvaldo Barletti con lode (Professionale).