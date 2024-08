Festa per il patrono San Faustino, l’arrivo in battello e la processione

Pontedera, 29 agosto 2024 – San Faustino, patrono della città, anche quest’anno sarà portato in processione in battello e poi per le strade di Pontedera con la rappresentanza delle associazioni del territorio, oltre alle autorità civili, militari e ovviamente religiose. La Comunità Parrocchiale del Duomo e l’Unità Pastorale, in collaborazione con l’amministrazione comunale, lanciano il programma delle iniziative legate ai festeggiamenti del patrono. “Per il terzo anno si rinnoverà l’appuntamento con la processione del Santo, collegato al corteo delle associazioni che, in rappresentanza del tessuto sociale, culturale e sportivo di Pontedera, rendono omaggio al patrono della città – si legge in una nota del Comune – Quest’anno la data della processione, con l’arrivo della reliquia in battello, è fissata per domenica 6 ottobre. La solenne messa in duomo, nel canonico secondo giovedì del mese, sarà nella giornata del 10 ottobre, giorno nel quale Pontedera celebrerà solennemente il suo patrono San Faustino”.

“Il programma metterà al centro l’aspetto religioso dei festeggiamenti e si aprirà, al tempo stesso, alle tante iniziative organizzate dalle associazioni che, come negli anni scorsi, riempiranno il calendario a partire da metà settembre – ancora nella nota del Comune – Associazioni sportive, motoristiche, culturali, di spettacolo. Un ricchissimo cartellone, con tante iniziative, che coinvolgeranno molte realtà per un mese di eventi tra settembre e ottobre. Alcuni esempi: la gara di mini enduro del Moto club Pontedera, il concerto della filarmonica Volere è Potere e della corale Città di Pontedera, il premio Giovanni Gronchi al Palp, la 13esima edizione della Natalonga organizzata da ’I Love vale’”.

Alcune associazioni del territorio hanno già dato la loro disponibilità a partecipare, come negli anni scorsi, ma è aperta ancora la possibilità di aderire all’iniziativa scrivendo a [email protected]. Con tutte le realtà che vorranno prendere parte agli eventi è fissato un incontro martedì 3 settembre alle 18.45 al centro pastorale culturale “Le Mantellate”.