Festa per il parco rinato Tanti nuovi alberi e una via ciclabile da completare nel 2024

È la festa della natura in ogni sua forma, quella che si è svolta ieri pomeriggio sulle rive del lago Cavo a Ponsacco. Una festa ecologica cominciata a fine mattinata per poi proseguire fino al tramonto. Il clima estivo e il sole, dopo settimane di pioggia, hanno permesso a molte persone di poter fare un picnic sull’erba del prato. Dal primo pomeriggio sono cominciate poi le attività per i più piccoli con spettacoli teatrali e tanti laboratori, tutti a tema natura.

"Siamo soddisfatti della buona riuscita dell’evento – commentano gli organizzatori – un appuntamento che ci auguriamo possa diventare una data fissa all’interno del calendario degli eventi ponsacchini. Grazie alla promozione e alla collaborazione con diverse associazioni e realtà che si occupano a vario titolo di ambiente, ci sono state tante persone e tante famiglie che sono passate di qua incuriositi dall’evento. Uno spazio, questo del parco intorno al lago Cavo che merita di essere vissuto a pieno, anche con attività e feste come questa". Il Parco urbano è un polmone verde vicino al centro storico, protagonista di numerosi progetti di riqualificazione negli ultimi anni. La piantumazione di nuovi alberi con il piano Cresci con me, che prevede un nuovo albero per ogni nuovo nato a Ponsacco e poi la pista ciclabile che taglia il parco da nord a sud collegando la parte più prettamente residenziale con quella dei servizi, con la scuola, il palazzo comunale e il centro storico. Con la realizzazione del secondo lotto, previsto a primavera 2024, la ciclabile verrà prolungata fino a via Falcone, consentendone la fruizione anche agli abitanti del quartiere di via Borsellino.

La pista fa parte di un progetto legato al parco molto più ampio, curato dall’architetto David Marinari, che prevede anche la realizzazione di un percorso pedonale lungo tutto il perimetro del lago, l’installazione dell’illuminazione pubblica su tutte le strade del parco, un parco giochi inclusivo, un pontile circolare sul lago, percorsi verdi finalizzati ad attività didattiche e un’area attrezzata per spettacoli estivi.