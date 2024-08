Festa medievale, bilanci. Aumento di presenze nella seconda domenica

La prima domenica, l’11 agosto, di AD 1398, è scivolata con un calo evidente di spettatori e visitatori date anche le temperature infernali di questo agosto. E’ invece ancora da vedere l’affluenza alla seconda doeminca, il 18 agosto, della manifestazione che è diventata, negli anni, icona della città e destinazione di viaggio per molti turisti. Ebbene, mancano ancora i numeri ufficiali per domenica scorsa, ma tutto fa presagire in una ripresa, nonostante la pioggia che in due momenti precisi, si è riversata su Volterra e quindi sulla festa medievale "Restiamo positivi – commenta Claudia Bolognesi, direttrice del consorzio turistico – abbiamo preso una decisione, sabato 17, ovvero di non annullare la festa. E credo che questa si sia rivelata come la decisione giusta". Perché, oltre alla pioggia che ha solo lambito Volterra nel pomeriggio della festa medievale, i dati sembrano incoraggianti, seppur ancora non ufficiali. "I numeri sembrano positivi , rispetto alla prima domenica di festa - dice Bolognesi - ma aspettiamo domani (oggi) per ufficializzare ogni dato. La sensazione che predomina è quella di una festa che è andata meglio in termini di visitatori rispetto alla domenica precedente".