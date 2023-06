Festa di fine anno per l'Asd Pallavolo Castelfranco, presenti il Sindaco e l'Assessore allo Sport

Un sucesso la festa di fine anno sportivo di tutto il settore giovanile dell’Asd Pallavolo Castelfranco che si è tenuta alla sagra della pizza di Orentano. Una serata promossa dai genitori delle atlete che è stata organizzata alla perfezione. La società di volley femminile castelfranchese quest’anno ha davvero brillato con grandi risultati a tutti i livelli. La prima squadra Fgl-Zuma B1 si è vista soffiare la promozione sotto il naso proprio nel match finale. Alla serata erano presenti circa 250 persone tra atlete e genitori. Oltre al presidente della società, Daniele Quinti, tutti i dirigenti e allenatori e tantissime 250 atlete di varie età, erano presenti anche il sindaco, Gabriele Toti, e l’assessore allo Sport, Federico Grossi.

"Quest’anno purtroppo l’obiettivo della prima squadra è sfumato per un soffio, ma l’entusiasmo della squadra e di tutta la società resta alta, così come le aspettative per la prossima stagione sportiva – hanno commentato Toti e Grossi -. È davvero una grande soddisfazione per tutta Castelfranco poter festeggiare questi risultati così come tutti quelli raggiunti dal settore giovanile".

Tra le novità da festeggiare insieme, già col pensiero proiettato verso il campionato 202324, c’è anche la recente nomina a nuovo coach della prima squadra di Marco Bracci.