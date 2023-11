Festa dell’Unità. In tanti per Cuperlo

Tanta partecipazione alla festa autunnale dell’Unità a San Miniato che ha ospitato uno dei maggiori dirigenti del Pd, Deputato, e autore del libro "Rinascimento europeo, il libro dell’Europa che siamo stati, che siamo e che dobbiamo diventare". E’ stata l’occasioner per iscritti, simpatizzanti e cittadini di confrontarsi su temi di grande attualità: dalla guerra in Ucraina a quella in Medio Oriente, dalla condanna del terrorismo alla necessità di una tregua umanitaria per fermare i massacri, dall’iniziativa dell’Europa e delle maggiori potenze mondiali fino all’obiettivo di "due popoli e due Stati"