Festa della Liberazione The Originals sul palco

FORNACETTETutto pronto per venerdì 25 aprile a Fornacette per la ventunesima edizione della Festa della Liberazione, organizzata dall’associazione Comitato 25 Aprile. L’evento principale della giornata sarà il concerto di The Originals, super-band nata dall’unione di Africa Unite e The Bluebeaters, due colonne portanti della scena reggae e ska italiana. Prima di loro, sul palco si esibiranno Yami, artista emergente che fonde sonorità moderne e tradizionali, e Daiana Lou, duo noto per la sua energia e sperimentazione sonora. Appuntamento in piazza della Resistenza dal pomeriggio con gli stand del mercatino artigianale, dalle 18 spazio alla musica. L’ingresso è gratuito.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune e dalla Regione, con la collaborazione di Punto Radio Cascina e Giovanisì Fest, sarà preceduta al mattino dalle commemorazioni ufficiali delle autorità nel palazzo municipale di Calcinaia e dalla deposizione delle corone in memoria dei caduti. A seguire il tradizionale pranzo sociale al parco della Fornace. A chiudere la serata saranno i The Originals: una fusione unica tra due delle realtà più significative del panorama musicale alternativo italiano.

"Gli Africa girano sui palchi da 44 anni, The Bluebeaters nascono da una costola degli Africa (oltreché di Casino Royale e Fratelli di Soledad) da 30, qui riuniti per un happening speciale – racconta Count Ferdi, The Bluebeaters –. Stare tutti insieme sullo stesso palco è quindi festeggiare un’amicizia e una cultura musicale che in Italia ha contato tanto e continua a riunire tante persone. Sarà un concerto in cui si suonerà quasi sempre insieme: in un flusso continuo, brani dell’uno e dell’altro gruppo. Non saranno due cose separate, sarà un’unione straordinaria, sotto un unico cielo".

Dal 2005 a oggi, il Comitato 25 Aprile – associazione affiliata all’Arci, attiva nella diffusione dei valori democratici e antifascisti sanciti dalla Costituzione Italiana e nella promozione dei diritti umani – è riuscito a far crescere la manifestazione, portando a Fornacette artisti del calibro di Baustelle, Tonino Carotone, Casino Royale, Eugenio Bennato, Sud Sound System, Zen Circus, Teatro degli Orrori, 99 Posse, Stazioni Lunari, Piotta, Modena City Ramblers, Punkreas, Bobo Rondelli e Bandabardò.