Festa del vino La lunga notte a Montescudaio

Street food con i piatti tipici preparati dalle associazioni, musica live nelle vie del borgo e nello scenografico piazzale del Castello, degustazioni guidate e i vini delle aziende del Consorzio Montescudaio Doc protagonisti. Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, come da tradizione, il borgo di Montescudaio festeggia la sua tradizione vitivinicola con la 55° edizione della Festa del Vino Montescudaio Doc. L’apertura alle 16.30 con la rievocazione del rito della torchiatura, la premiazione del concorso fotografico Marco D’Antilio alla presenza degli studenti dell’istituto comprensivo Griselli e danze popolari. Seguirà l’apertura delle cantine, in via della Madonna, resa per l’occasione “La via del vino“.

Le degustazioni guidate a cura del Consorzio Vino Montescudaio Doc, con i sommelier di Ais e Fisar, sono quest’anno dedicate ai Cru della Doc e si terranno sabato e domenica alle ore 18 al Poggiarello (per info e prenotazioni: 3381258469). Alle 17 apertura della mostra di acquerelli di Lucia Onesti e alle 17.30 esibizione della scuola Danzamania in piazza Matteotti. Immancabile la sfilata di trattori d’epoca e la musica live, con Marco Farinella, dj Ascil nel centro storico e la cover band Nice, alle 21.30 al Castello. La domenica mattina alle 9 parte la Vino Bike, il raduno aperto a tutti gli appassionati di bici per una passeggiata ad anello nei vigneti di Montescudaio e sosta aperitivo (possibilità di noleggio ebike, info e prenotazioni a [email protected]).

Alle 10.30 la Filarmonica Mascagni introdurrà l’apertura ufficiale della festa del Vino, alla presenza delle autorità locali e regionali: quest’anno l’apertura della Via del Vino sarà data con una sciabolata inaugurale. Grazie alla presenza dell’associazione Sciabola sul Collo, tutti avranno la possibilità di imparare l’arte della sciabolatura. Il Cedias, centro di documentazione di storia e archeologia, sarà aperto nel weekend dalle ore 16 alle 19 e la domenica alle 16 ospiterà un laboratorio artistico sul vino. Dalle 18 musica nel borgo e dalle 19 al Castello con i Black Heels e il progetto Make Music. Il gran finale dalle 21.30 con la street band Magicaboola Brass band. La consegna dei bicchieri finisce alle 22.30. Anche quest’anno sarà a disposizione un etilometro.