Festa del Teatro. Uno spettacolo con la Poggi

Il Teatro del Cielo continua la sua corsa verso il Dramma Popolare di piazza duomo con un altro grande spettacolo che andrà in scena il 25 giugno nel giardino de La Cisterna. Si tratta di "Figlio, non sei più giglio" che è uno spettacolo di parole e musica interpretato da Mariella Nava e Daniela Poggi, scritto e diretto da Stefania Porrino. Prendendo spunto dalla famosa lauda Il pianto della Madonna di Jacopone da Todi, l’autrice Stefania Porrino delinea in questo monologo la figura di una donna moderna, Maria, interpretata da Daniela Poggi, che vive anch’essa il dolore di una spada che le ha trafitto il cuore ma in una situazione rovesciata in cui l’amato figlio non è vittima innocente dell’altrui malvagità ma autore egli stesso di violenza su una donna, su una madre che, come sua madre, è portatrice di vita.

Lo spettacolo avrà inizio alle 21,30.