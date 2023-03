Festa del cioccolato al circolo Arci Attesi in migliaia

Giornata a tutto cioccolato domani a San MIniato Basso. Torna Pinocchio Ciok, manifestazione organizzata da Casa Culturale, Circolo Arci e Polisportiva Casa Culturale di San Miniato Basso, in collaborazione con San Miniato Promozione, e locale Associazione Commercianti. La festa si tiene negli spazi interni ed esterni della Casa Culturale. Sarà la festa del cioccolato, appunto, ma anche dei prodotti tipici locali e quindi del buon gusto: la manifestazione nata nel 2006 è cresciuta nel tempo, ha potuto contare sempre su un ottimo successo di pubblico. Dalla prima timida edizione che riscosse consensi e partecipazione, si è passati a contare, nel corso degli anni, di quanti abbiano potuto “gustare” il cioccolato di Pinocchio Ciok. Non meno di otto-novemila persone per edizione hanno letteralmente invaso il paese. Prevista la replica il prossimo 2 aprile.