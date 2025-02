Festa a Staffoli per 50 anni da prete di don Cristiani

Una bella festa. Partecipata e ricca di contenuti per i 50 anni di ordinazione di don Andrea Cristiani. Una bella festa iniziata con l’accoglienza dei bambini, poi la messa e il pranzo tutti insieme al tendone dell’Avis. Tanti ricordi di Shalom, ma anche molti progetti per il futuro. "Grazie alla Parrocchia San Michele Arcangelo di Staffoli – scrive il movimento per l’accoglienza e per il sostegno economico ai progetti del Movimento.

Un anno importante questo per il mezzo secolo di ordinazione sacerdotale di don Andrea Cristiani e di fondazione del Movimento Shalom, il sacerdote ha celebrato messa nella parrocchia di San Michele Arcangelo dove maturò la sua vocazione e costituì insieme a un piccolo gruppo di giovani del paese: fu l’embrione del Movimento che poi si è diffuso a livello nazionale e internazionale. Staffoli è anche il paese dove celebrò la prima messa nel 1974, per questo ritornare in quel luogo è stato come riallacciarsi alla sorgente da cui poi tutto è nato. Nell’occasione è stato anche possibile prendere l’ultimo libro di Andrea Pio Cristiani e Giampaolo Grassi, Il Fuorilegge - Gesù un Dio senza religione (edizioni Castelvecchi) che sta avendo un grandissimo successo.