FdI, sopralluogo alla dialisi: "Cantiere infinito e costi alle stelle"

"Il Centro dialisi di Pontedera è un monumento all’incapacità e alle politiche fallimentari del Pd. È dal 2015 che Asl e Regione dispongono delle risorse per costruire il nuovo centro ma la situazione è ancora questa. La struttura non esiste, è ancora un cantiere e i dializzati sono costretti a fare la terapia in un container". E’ l’attacco del congliere regionale di FdI, Diego Petrucci che ieri ha fatto tappa a Pontedera per incontrare il candidato Matteo Bagnoli e fare il punto sull’ospedale di Pontedera.

"Oltre al costo totale dei lavori, che è lievitato in questi anni, si sommano i costi di affitto dei container: circa 6mila euro al mese quindi oltre 600mila euro da quando è stato aperto il cantiere. La fine dei lavori è prevista per giugno 2024, guarda caso in prossimità delle elezioni, ma è molto improbabile che siano rispettati i tempi di consegna – dicono i due esponenti di Fratelli d’Italia – È semplicemente ridicolo sentire l’assessore Bezzini incolpare il Governo per la tardiva conclusione dei lavori del centro. Poi non solo il centro dialisi è in un container, ma anche gli screening oncologici vengono fatti in strutture provvisorie. La situazione infrastrutturale del Lotti è vergognosa e la colpa è solo di chi governa Regione e Comune da 50 anni".

"La sinistra toscana deve smettere di chiedere sempre più risorse a Roma se è incapace di gestirle. Non bastano più soldi, bisogna anche essere in grado di spenderli", concludono i due esponenti che ieri mattina hanno fatto un sopralluogo al cantiere di via Roma.