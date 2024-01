FdI: "Fornace Pardossi. Promesse dimenticate"

"L’area di Pardossi è sempre stata trascura da parte di ogni amministrazione, ma con l’attuale giunta Franconi, ogni limite è stato superato. Delle 14 promesse fatte per Pardossi, nessuna è stata concretizzata". E’ l’attacco di Matteo Bagnoli e Christian Nannipieri di Fratelli d’Italia Pontedera che punta i riflettori sul vecchio edificio abbandonato da decenni e inghiottito nel degrado, tra crolli e sporcizia.

Il gruppo di minoranza contesta che nonostante il programma elettorale del 2019 contenesse l’impegno di progettare in modo condiviso con i residenti una nuova vita per l’ex-fornace, "questa struttura storica rimane in uno stato di completo abbandono, senza nessun progetto per la sua riqualificazione. Inoltre, la pista ciclabile che avrebbe dovuto collegare Pardossi a Fornacette è rimasta incompiuta, e i tratti realizzati versano in pessime condizioni".

"Non ci sono parole per giudicare questa situazione di abbandono - attaccano gli esponenti di FdI - da parte dell’cmministrazione comunale nei confronti degli abitanti di Pardossi che non devono essere considerati cittadini di serie B. L’ex-fornace di Pardossi potrebbe rappresentare un’importante risorsa per lo sviluppo turistico del territorio. Fratelli d’Italia si impegna quindi per una completa riqualificazione di questo edificio, al fine di valorizzare la storia e le potenzialità di questa area. Inoltre, per favorire i collegamenti di Pardossi abbiamo intenzione di avviare un proficuo rapporto di collaborazione con il Comune di Calcinaia, per portare a termine e successivamente mantenere la pista ciclabile, che rappresenta un importante mezzo di collegamento e di svago per i cittadini".