Favole per riflettere. Primo libro di Falchetti

SANTA MARIA A MONTE

"Il bambino che sapeva volare" è il primo libro di Carla Falchetti di Cerretti. Un volume di favole che sicuramente piaceranno ai più piccoli e aiuteranno i più grandi a riflettere. Falchetti, oltre ai testi, ha realizzato anche le bellissime illustrazioni che accompagnano ognuna delle dieci storie. La presentazione è in programma domani, alle 17, in un contesto d’eccezione: la sala delle Esposizioni del palazzo Strozzi Sacrati della Regione Toscana. Interverranno il presidente Eugenio Giani, Luisa Rupi (autrice, curatrice e docente in pensione), Valentina Gurnari (relatrice) e l’autrice Carla Falchetti. "Il bambino che sapeva volare" (Pacini Editore, sezione piccola narrativa) è un condensato di favole da cui trarre messaggi positivi e di grande valore quali amicizia, reciprocità, accoglienza, rispetto per la natura e per gli altri, apprezzamento per quello che si ha e gioia di vivere con un unico filo conduttore che è l’amore. Un libro da leggere e rileggere per vivere meglio con se stessi e con gli altri.

g.n.