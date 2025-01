Fauglia "Racconti in musica" di Michelozzi

Sabato 11 gennaio alle 21 al teatro comunale di Fauglia, appuntamento con la grande musica d’autore di Edoardo Michelozzi che debutta con il suo nuovo spettacolo live "Racconti in musica". "Racconti in musica" è un live - dice l’artista - dove parole e musica si alleano per guidare lo spettatore nelle storie di altri uomini, di luoghi immaginati e che tutti abbiano conosciuto almeno una volta, di nuovi o consumati amori, passando da brani originali a grandi classici del cantautorato italiano. Lo scopo dello spettacolo è tornare ad ascoltare musica, a sorridere, a commuoversi". Edoardo Michelozzi rappresenta un mondo, quello dei cantautori, oggi messo in discussione. Edoardo racconta le sfumature dell’esperienza umana, i sogni e le paure che ci accomunano, temi che tratta con piglio poetico, senza perdere mai di vista il presente. Ad accompagnare Edoardo Michelozzi (chitarra e voce) ci sarà una band composta da Andrea Sciarra (batteria), Matteo Sereni (percussioni), Dario Lastrucci (basso e contrabbasso), Mattia Hagge (tastiere e piano) e Jacopo Ciani (violino e mandolino). Per le prenotazioni dei biglietti: 375 5615955 (WhatsApp) e www.diyticket.it.

Michelozzi, classe ’96, è un musicista e cantautore toscano che si ispira alla tradizione della musica leggera italiana, riscoprendo il valore dell’ascolto e del racconto. Contrabbassista di educazione classica, è in attività con chitarra e voce sin dalla tarda adolescenza con sperimentazioni in progetti di teatro musicale e sociale ed in concerti in formazione ridotta con piano e violoncello. Nel 2021 pubblica il suo primo Ep "Avviso ai Naviganti I" che porta in tour e nell’anno seguente vince il Cantagiro sezione band con il brano "Cronaca cieca di un Amore", contenuta nell’Ep "Avviso ai Naviganti - II", secondo Ep pubblicato a dicembre 2022. Nel 2023 musica il cortometraggio "Argento vivo" per la fima di Stefano Campagna e Giantommaso Puglisi. Nell’ultimo anno, oltre a lavorare su nuove canzoni, Edoardo riarrangia molti brani della musica popolare italiana che sono inseriti nel suo spettacolo "Racconti in Musica". A ottobre 2024, è uscito il singolo "Ingeniutà" che precede la pubblicazione del nuovo album, previsto per la primavera del 2025.