Farmacie, la nuova mappa: uno dei tre punti vendita potrà lasciare il centro

Volterra, 9 novembre 2023 – Arriva la revisione della pianificazione territoriale delle farmacie, alla luce dell’annullamento in autotutela della delibera del 2018 che andava anch’essa a disegnare la geografia delle farmacie nel territorio comunale. Il quadro attinge anche alla decisione, respinta dal Comune, della farmacia di Villamagna di traslocare nella zona di Borgo San Giusto proprio in virtù della pianta organica che fu sancita dall’ex giunta Buselli.

Cosa cambia? Una delle tre farmacie del centro avrà possibilità di spostarsi fuori dalla cinta muraria, quindi dal cuore storico cittadino dove resteranno 2 strutture anziché 3, mentre la farmacia di Villamagna non potrà lasciare la propria sede nella frazione.

Ecco, intanto, la ratio del provvedimento impresso da Palazzo dei Priori: la concentrazione di tre farmacie all’interno del centro storico e la presenza sull’intera area della zona a traffico limitato, limitano la possibilità di accesso al servizio farmaceutico erogato dalle cosiddette 1, 2, 3 anche alla luce dello scarso servizio di trasporto pubblico locale all’interno delle mura e dal momento che i parcheggi pubblici sono collocati tutti fuori le mura. È questo il nocciolo della questione che il sindaco Giacomo Santi e la sua giunta mettono nero su bianco nell’atto che regolerà la nuova zonizzazione farmaceutica.

Tuttavia, la delibera della giunta mette in evidenza anche il fatto che la popolazione residente, le medie strutture di vendita, gli studi medici sono più concentrati fuori dal centro storico e che qui si raccoglie una maggiore domanda rispetto al servizio farmaceutico. Quindi, l’atto di giunta riscontra un esubero di sedi farmaceutiche nella zona interna delimitata dalla ztl, rispetto alla dislocazione della popolazione sul territorio e allo sviluppo urbanistico, e dà mandato agli uffici di dare il via a un avviso pubblico per la disponibilità al trasferimento da parte di una delle farmacie del centro, confermando sempre nel centro storico il mantenimento di due farmacie e il mantenimento dell’assistenza farmaceutica sull’intero territorio comunale anche alla luce di eventuali trasferimenti di sede. Nulla cambierà, invece, per la farmacia di Saline di Volterra.