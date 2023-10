Famiglia: incontro blindato a Lajatico ’Tassare i single e vietare il divorzio’. Simone Pillon e la legge "se potessi"

La famiglia declinata in ogni aspetto della società. E poi la figura paterna, l’ideologia gender, l’utero in affitto e la società del consumismo. Sono stati questi gli argomenti dell’incontro promosso ieri pomeriggio nel teatro comunale di Lajatico dall’associazione Pro Vita e Famiglia. A fare gli onori di casa la responsabile dell’associazione a livello regionale Donatella Isca. Il primo intervento è del monsignor Athanasius Schneider, vescovo ausiliare di Astana in Kazakistan che ha parlato di quanto la famiglia debba essere baluardo per l’integrità della fede e della vita. Un dibattito moderato dal giornalista Andrea Pannocchia. Uno delle relazioni più attese è stata dell’ex senatore Simone Pillon sulla figura paterna. "Il padre – ha spiegato Pillon – è diventato sinonimo di autoritarismo dal ’68 in poi, da quando lo si è voluto ridicolizzare. Il motivo? Poter entrare nella famiglia e devastarla per produrre persone senza radici. Se potessi proporrei una legge come ai tempi di Augusto: tassare i single e vietare il divorzio".

Il piano filosofico del tema è stato indagato da Diego Fusaro saggista e opinionista che ha sottolineato quanto il "nuovo ordine erotico" abbia soppiantato l’amore. In una società incentrata sull’individualismo, la famiglia viene delegittimata prediligendo il tempo determinato in ogni aspetto, anche nelle relazioni. Gli ultimi due interventi sono di Pro Vita. Il presidente Toni Brandi ha parlato del ruolo delle donne a rischio con la "teoria transgenderista" e di quanto siano considerate "sempre più oggetto a causa della diffusione di aborto e contraccettivi".

Il portavoce dell’associazione Jacopo Coghe ha spiegato in cosa consiste l’emergenza educativa combattuta da Pro Vita: l’ideologia gender spiegata nelle scuole e la carriera alias. "Perché siamo qui oggi – ha concluso – È una chiamata a fare qualcosa, a essere sale perché anche se siamo pochi non siamo soli". Un evento che non ha ricevuto il patrocinio del Comune di Lajatico e che ha visto un importante impiego di forze dell’ordine memori di quanto accaduto mesi fa, a febbraio quando la protezione della famiglia è stata associata a un attacco personale al sindaco Alessio Barbafieri firmato da Forza Nuova. Tra il pubblico cittadini ed esponenti politici di destra, anche non lontani a Fn.