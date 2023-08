Ex scuola Corridoni Ancora un’asta deserta

PONTEDERA

Quinto esperimento per l’alienazione dell’ex scuola Corridoni e quinta asta andata deserta. Anche il nuovo ribasso non ha accontentato possibili acquirenti dell’immobile, con le sue pertinenze, che si affaccia sulla Tosco Romagnola e che fino all’estate del 2020 ha ospitato la scuola dell’infanzia che è stata trasferita allo Sporting Club in via dell’Olmo a causa dell’inagibilità dell’edificio di colore rosa. Edificio poi inserito nella lista dei beni alienabili dal Comune. A gennaio scorso il primo esperimento con base d’asta di 1 milione di euro. Esperimento dopo esperimento si è arrivati all’ultima asta con il prezzo base fissato a 810.000 euro. Una cifra che però, a quanto pare, non ha ancora accontentato nessuno. E allora si procede ad un sesto esperimento, con il bando che verrà pubblicato già nei prossimi giorni e che vedrà la stessa cifra a base d’asta. "A ruota verrà pubblicato subito un altro bando, se dovesse andare deserto a settembre valuteremo un ulteriore ribasso. Ma stanno arrivando alcuni interessamenti, segno che ci stiamo avvicinando al valore che può essere ritenuto congruo" ha spiegato Alessandro Puccinelli, assessore con delega al patrimonio.

Il Comune di Pontedera naturalmente spera di poter alienare questo immobile il prima possibile per poter recuperare quei soldi che permetterebbero la realizzazione di nuove opere, su tutte la nuova caserma pensata in zona stazione per la quale servono oltre 6 milioni di euro. Soldi che dovranno arrivare appunto da alcune alienazioni, non solo della ex Corridoni, ma anche da alcuni terreni pubblici, dall’ex Otello Cirri, dall’ex Ipsia e, tra le altre, dalla vendita della ex Villa Piaggio di via De Gasperi.

l.b.