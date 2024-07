Ex Corridoni venduta all’asta a 769mila euro

PONTEDERA

Alla fine, al decimo tentativo, l’ex scuola Corridoni è stata venduta. L’asta è andata a buon fine. L’immobile, finora di proprietà comunale e da tempo nell’elenco dei beni da alienare, è passato di mano.

Ad aggiudicarsi l’asta, con un prezzo base di 769.500 euro, è stato un gruppo immobiliare. L’edificio, che in passato ha ospitato un nido e una scuola materna, è composto da tre piani più un sottotetto oltre ad un magazzino interrato, con anche gli spazi esterni.

Il totale delle superfici è di 1554 metri quadrati interni e 826 metri quadrati di aree all’aperto.

La scuola che si affaccia sulla Tosco Romagnola, fu chiusa nell’estate del 2020 perché la struttura non poteva più ospitare simili attività se non dopo un corposo intervento strutturale. Così, la scuola dell’infanzia fu trasferita allo Sporting Club in via dell’Olmo a causa dell’inagibilità dell’edificio di colore rosa. Edificio poi inserito nella lista dei beni alienabili dal Comune. A gennaio del 2022 ci fu il primo esperimento con base d’asta di 1 milione di euro. Ma nessuno si presentò. Stessa cosa si ripetè per altri 8 tentativi nonostante i ripetuti ribassi,

fino al decimo, quello decisivo. Il Comune di Pontedera con l’alienazione di questo immobile vuol recuperare quei soldi che permetterebbero la realizzazione di nuove opere, su tutte la nuova caserma pensata in zona stazione per la quale servono oltre 6 milioni di euro. Soldi che dovranno arrivare appunto da alcune alienazioni, non solo della ex Corridoni, ma anche da alcuni terreni pubblici, dall’ex Otello Cirri, dall’ex Ipsia e altro ancora.