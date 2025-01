Ex concerie e nuova scuola: "Rinvio di una decina d’anni"

La Lega ci va giù duro. "Nel documento nel quale il gruppo consiliare del Pd denuncia il degrado della scuola media di Ponte a Egola si avanza anche la proposta di utilizzare a fini pubblici ex concerie della frazione, come reiteratamente ma inutilmente chiesto per anni dalle opposizion – spiega una nota del Carrocio – . Ci piacerebbe poter dire, meglio tardi che mai. Ma la vicenda in realtà si conclude con un colpo di scena. Dopo attenta riflessione in casa Pd, si comunica che quanto richiesto dai consiglieri comunali Dem non rientrerà nei programmi dell’attuale amministrazione, la quale fa sapere che la questione verrà affrontata – eventualmente – nella prossima legislatura. Quindi la discussione di una eventuale nuova scuola media è rinviatra di una diecina di anni. Ciò che sembrava una buona notizia è solo una nuova pagina del corposo libro dei sogni del Comune di San Miniato". "I consiglieri comunali del Pd – ll’affondo della Lega – sembrava si fossero convertiti alle buone pratiche, ma avevano solo scherzato".