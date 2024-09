Evento Una domenica nel Paese dei balocchi

CASCIANA TERME

Per un’intera giornata Casciana Terme diventerà la città dei bambini e dei ragazzi con la prima edizione dell’iniziativa "Il Paese dei balocchi", il format tutto giochi e divertimento organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e Comitato Cascianese Commercianti, con il patrocinio del Comune di Casciana Terme Lari, la collaborazione di CollEventi e la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa. Domenica 15 settembre per l’intera giornata, dalle 11 fino alle 18.30 non mancheranno giochi di vari materiali, forme e colori e tantissime sorprese nel cuore del paese. Una vera invasione di attività tutta da vivere che vedrà il centro delle iniziative nella centralissima piazza Garibaldi, dove i bambini di ogni età avranno solo l’imbarazzo della scelta tra le varie attrazioni.

"Un’iniziativa davvero importante per il tessuto commerciale di Casciana Terme - le parole del direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli - Dove ci sono commercianti dinamici e propositivi c’è anche terreno fertile per l’organizzazione di tante belle manifestazioni come quelle che abbiamo visto durante l’estate e che vederemo nelle prossime settimane: da questo punto di vista Casciana Terme è un esempio da seguire". "Sarà la prima edizione di una manifestazione dedicata ai più piccoli e alle famiglie, con gonfiabili, giochi e tante attività, un nuovo appuntamento che arricchisce la bella programmazione di eventi organizzati a Casciana Terme questa estate proprio con l’obiettivo di dare nuovo impulso e slancio al commercio locale - afferma il presidente del direttivo Confcommercio Casciana Terme Fabio Sassetti. In piazza Garibaldi sarà allestito un enorme parco giochi appositamente dedicato ai giochi gonfiabili, mentre i divertentissimi giochi in legno scateneranno l’ingegno e la creatività dei più piccoli, oltre ai giochi giganti a postazione per vivere una divertentissima esperienza a dimensione extra-large. Divertimento assicurato inoltre con l’eccezionale spettacolo di burattini, pronto a far meravigliare grandi e piccoli con storie avvincenti e originali. Una giornata all’insegna dei giochi e divertimento che allieterà il rientro a scuola dei bambini, dedicata a tutta la famiglia.