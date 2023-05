Evento La cultura invade il regno dei cosplay

Tornano i comics sul Colle Etrusco. Si avvicina l’appuntamento con il Volterra Comics and Fantasy, che si terrà questo fine settimana nelle giornate di sabato 20 maggio e domenica 21 maggio. Un’edizione dal programma ricco, che vedrà in città moli ospiti tra cosplayers, fumettisti, e personaggi provenienti direttamente dal mondo della fantasia. Un festival che avrà come protagonista il fumetto e che si occuperà di cultura. Gli organizzatori hanno annunciato, proprio in queste ore, la presenza tra gli ospiti di Beppe Roncari, il quale per i 150 anni di Manzoni ha scritto "Engaged - Il libro di Renzo" (Mondadori) una incredibile versione Fantasy dei Promessi Sposi.

L’obiettivo è far avvicinare anche i lettori più restii a un grande classico della letteratura italiana, senza noia, ma cercando di carpirne la grandezza. Molto attesi anche alcuni ospiti di casa come Dimitri Gori, fumettista alle prese con molti progetti famosi, ultimo un comics avente a tema Bud Spencer e Terence Hill, in anteprima al Volterra Comics and Fantasy. E poi ancora Augusto Titoni, di Pomarance, con le sue creazioni artistiche e divertenti. Non mancherà il divertimento musicale con i pezzi folk rock del gruppo dei Bardo Magno e il progetto musicale della community Feudalesimo e Libertà che si esibirà la sera di sabato 20 maggio al Teatro Persio Flacco (evento per cui è gradita la prenotazione). Domenica invece sarà la volta degli Scudieri dello Zodiaco in piazza. Presente anche la vicina Accademia Europa dei Manga e un angolo dedicato al retrogaming. Ma anche esposizioni di intere costruzioni fantasy, miniature e opere in Lego. Sul palco anche le bravissime ragazze di QT Dream con il loro K pop, la pro loco di Saline per scenette in vernacolo e tanti altri ospiti a tema. Molti raduni, come quello degli appassionati di Star Wars e di Attack on Titan e momenti di photo shooting a Palazzo Viti e nel Chiostro della Pinacoteca. "Il Volterra Comics and Fantasy – precisa l’Associazione Etruria pro, organizzatrice della manifestazione – è e rimarrà a ingresso gratuito. Per questo ringraziamo il Comune di Volterra e la Fondazione CRV. Ma anche i nuovi partner per i patrocini, ovvero la Pro loco di Saline e Unicoop Firenze".