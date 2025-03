Evento Incontro con monsignor Marco Frisina

CAPANNOLI

L’associazione culturale Ultreia Leaders Joint, in collaborazione con l’associazione culturale Artemide e il gruppo Blu Confine, organizza, nella cornice dell’Abbazia di San Bartolomeo Apostolo di Capannoli, sabato 8 marzo alle 21, l’incontro con monsignor Marco Frisina, uno dei più grandi compositori musicali contemporanei. Il presidente dell’associazione Ultreia Simone Marinari (che è anche ideatore, regista e direttore artistico dell’evento), sottolinea: "L’idea iniziale che ho proposto a don Marco era quella di un’intervista con domande sulla sua vita e sulle sue opere musicali; ed ha accettato subito. Poi, con il passare dei mesi abbiamo pensato, insieme, di impreziosire il dialogo anche con musiche e canti tratti dalla sua discografia. E’ nato così un progetto faraonico che vedrà un’intervista inedita con all’interno l’esecuzione di 10 brani tratti dalla sua produzione sacro-liturgica e brani tratti dalle oltre 30 colonne sonore che ha scritto per il cinema e la tv. Basti pensare alle serie televisive andate in onda sulla Rai, con protagonisti santi, papi e figure bibliche. Saranno due ore di grande spettacolo". L’Abbazia di Capannoli sarà il palco in cui si esibirà per la prima volta un’orchestra sinfonica di 40 elementi, l’ArtOrchestra Project, il cui direttore artistico è il maestro Andrea Lucchesi. I canti saranno eseguiti dalla corale Valdera e dal coro delle Voci Bianche dell’Accademia Musicale Alta Valdera di Peccioli. A dirigere le formazioni musicali e corali, oltre 100 artisti sul palco, sarà il maestro Simone Valeri. Il programma prevede una presentazione iniziale della serata da parte di Piero Baldini Orlandini, con letture che anticiperanno alcune performance a cura di Marco Tocci.

La voce solista presente in tre brani sarà quella del maestro Francesca Caponi. Don Marco dedicherà a Ultreia tre giorni: venerdì 7 marzo, alle 21.15, all’auditorium del seminario vescovile di San Miniato, ecco un incontro con gli animatori liturgici della Diocesi. Sabato 8 marzo l’intervista/concerto all’Abbazia a Capannoli e domenica 9 marzo, alle 10:30 sempre in Abbazia, la Messa presieduta da don Marco e don Roberto Malizia, parroco di Capannoli, con i canti guidati dai cori parrocchiali.