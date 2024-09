Evento "A Piero per l’impegno e gioia di vivere"

di Gabriele Nuti

Il primo Premio Santa Croce viene assegnato alla memoria. Alla memoria di uno dei protagonisti nell’ultimo oltre mezzo secolo della cittadina conciaria: Piero Conservi. Con questa motivazione: "Per essersi contraddistinto per dedizione ed equilibrio nei vari ruoli di responsabilità ricoperti nel corso della sua vita portando lustro alla città di Santa Croce; un impegno espresso con grande gioia di vivere che costituisce un esempio per tutti". Piero Conservi è morto un anno fa per un male contro il quale ha lottato con tutte le sue forze, fino all’ultimo minuto, quando ancora sperava di poter tornare a occuparsi della Misericordia e dei Lupi e del suo lavoro.

Istituito nell’ultima parte della legislatura di Giulia Deidda su proposta dell’allora consigliere comunale Alessandro Lambertucci – e assegnato per la prima volta dal sindaco Roberto Giannoni – il Premio Santa Croce nasce come alto riconoscimento della comunità santacrocese a persone che si sono distinte in vari ambiti. Conservi era stato assessore e molto attivo nel Carnevale d’Autore. La cerimonia si è svolta in una sala del consiglio comunale gremita di persone che hanno voluto onorare la la memoria di Piero Conservi ed è stata toccante. Tanta la commozione. Il premio è stato consegnato dal sindaco Giannoni alla vedova, Ornella Masoni. La commissione del premio è composta da due consiglieri comunali di maggioranza, due di minoranza e dal sindaco che la presiede. Per questo motivo la ex sindaca Giulia Deidda ha ricordato, più volte con la voce rotta dall’emozione, l’amico Conservi. Per regolamento il premio viene assegnato il giorno della Santa Croce, che ricorre il 14 settembre. La cerimonia di ieri è stata introdotta dall’assessore alla cultura Simone Balsanti. Belli e commoventi i ricordi di Conservi del governatore della Misericordia Alessandro Scaldovi e del presidente dei Lupi Alberto Lami.

"Sono onorato di essere il primo sindaco che consegna questo premio, o meglio questa onorificenza, istituita da chi mi ha preceduto – le parole del sindaco Roberto Giannoni – Sono ancora più onorato del fatto che questa prima edizione la commissione abbia deciso di assegnarla alla memoria di Piero Conservi. Piero è stato per me, ma anche per tutta Santa Croce un punto di riferimento, una persona che chi ha avuto il privilegio di conoscerla, la ricorda per la disponibilità e l’affabilità oltre che per l’acuta capacità di osservazione, sempre però con la volontà di privilegiare gli aspetti umani".