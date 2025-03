Eventi, ecco il calendario condiviso

CASTELFRANCO Centotrentotto i giorni già occupati per le tante iniziative, sagra, manifestazioni, ricorrenze religiose, feste ed eventi che si svolgeranno a Castelfranco il prossimo anno. Il calendario condiviso è stato approvato dalla giunta comunale. Prevede manifestazioni e iniziative che si svolgeranno nel territorio comunale, frazioni e capoluogo, durante tutto l’anno.

"Il calendario è stato approvato dopo una puntuale raccolta delle manifestazioni di interesse delle varie associazioni del territorio, per poter coordinare le varie tipologie di eventi, le date e gli adempimenti necessari per lo svolgimento di ciascuna iniziativa ed evitare sovrapposizioni – si legge in una nota del Comune – Inoltre sarà possibile integrare il calendario là dove vi sia spazio per eventuali nuove iniziative. Per richiedere l’inserimento di ulteriori eventi è necessario presentare apposita domanda all’amministrazione comunale, contattando il Suap all’indirizzo mail [email protected]".

"L’amministrazione comunale inoltre si riserverà alcuni spazi del calendario in particolare per iniziative estive in via di definizione", hanno spiegato gli assessori Pino Calò, Nicola Sgueo e Davide Bartoli. Il programma annuale vede al centro dei vari eventi manifestazioni storiche (come il Palio dei barchini, la sagra della pizza e del bigné di Orentano, la fiera di San Severo e altri) insieme a sagra e feste organizzate dalle contrade o da gruppi e associazioni. C’è spazio per altri eventi.