Eventi e turismo, cambio di rotta. Bacci: "Calendario a lungo termine. Iniziamo con le consultazioni"

VOLTERRA

Programmare gli eventi in anticipo, con un cartellone da condividere con le associazioni e gli enti che organizzano manifestazioni a Volterra. L’assessorato al turismo e alla cultura, guidato dall’assessora Ilaria Bacci, annuncia una diversa programmazione degli eventi e delle iniziative di valorizzazione e promozione turistica di Volterra per l’anno 2025. "L’amministrazione comunale sta lavorando per definire, con adeguata anticipazione, una programmazione organica degli eventi del prossimo anno 2025, con l’obiettivo di realizzare un progetto annuale che possa anche diventare uno strumento per la promozione turistica. Il progetto e il conseguente calendario potrà servire da base di tutte le attività e manifestazioni che si svolgeranno a Volterra - dice Bacci - Per realizzare pienamente questa attività di programmazione, di cui crediamo possano beneficiare cittadini, turisti, attività commerciali e associazioni, è necessario avere la collaborazione delle associazioni e dei singoli organizzatori per ricevere una adeguata comunicazione degli eventi e manifestazioni in programma nel 2025".

L’assessora al turismo e alla cultura Ilaria Bacci aveva già annunciato questa estate, la volontà di ripartire da capo, creando una programmazione strutturata del calendario degli eventi a partire dal dopo estate. L’assessora Bacci, che si è insediata ufficialmente a metà luglio, non ha mai negato una stagione turistica altalenante per il colle etrusco. E ora detta delinea una rotta comune. "I prossimi giorni sarà quindi richiesto, a tutti i soggetti interessati, di comunicare all’amministrazione, entro il mese di ottobre, il programma degli eventi e manifestazioni del 2025 per formare un unico calendario che, una volta completato, sarà pubblicato sul sito internet del Comune e su tutti i canali a disposizione dell’ente al fine di darne evidenza e fare la massima promozione. Il calendario degli eventi sarà, inizialmente, composto in prevalenza dagli eventi e manifestazioni ricorrenti, che già costituiscono una buona base di partenza essendo circa 40 quelli che ogni anno si svolgono a Volterra, e che andrà via via arricchendosi degli ulteriori contenuti comunicato dagli organizzatori per raccogliere, in un unico canale, tutte le iniziative, manifestazioni ed eventi che si svolgeranno a Volterra grazie alle associazioni, agli enti, ai privati ed all’amministrazione comunale - conclude l’assessora Bacci.

I.P.