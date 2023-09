Evade e viene arrestato a San Miniato: Ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia

SAN MINIATO

Un uomo, che era agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia – arresti domiciliari in un’altra casa per allontanarlo dalle vittime – è stato nuovamente arrestato dai carabinieri della compagnia di San Miniato. Arrestato per evasione. Secondo quanto reso noto dal comando provinciale dell’Arma, l’uomo non era vicino all’abitazione dei familiari e parenti, ma semplicemente si trovava in strada vicino alla casa dove era stato posto ai domiciliari e stava camminando. Forse voleva fare una passeggiata. Ma non poteva uscire e neppure aveva comunicato alla caserma dei carabinieri che lo avrebbe fatto. Così, nei suo confronti è scattato nuovamente l’arresto in flagranza di reato per evasione.

I militari, durante un servizio di controllo del territorio e dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, sono andati al domicilio dell’uomo per i consueti controlli quotidiani per verificare che si trovasse in casa come disposto dal giudice. Non trovandolo nell’abitazione, e nonostante numerosi tentativi, i militari dell’Arma hanno immediatamente avviato le ricerche. Dopo pochi minuti i carabinieri della stazione di Ponte a Egola hanno rintracciato l’evaso mentre tranquillamente camminava sulla strada, vicino alla casa.

L’uomo, che non ha fornito alcuna valida giustificazione per il proprio allontanamento, è stato portato in caserma per le formalità di rito e trattenuto presso la camera di sicurezza, come disposto dall’autorità giudiziaria, in attesa del processo per direttissima che ha avuto luogo ieri mattina in tribunale a Pisa. Al termine dell’udienza il Giudice del tribunale ha disposto nuovamente la misura degli arresti domiciliari. La prossima evasione costerà all’uomo il carcere. Nei confronti degli autori di questo tipo di reati – ai domiciliari o con provvedimenti di allontanamento dalle vittime – viene posta particolare attenzione nei controlli.