Euteleti: "Inizia il terzo secolo di vita"

Con il concerto del Duo Galanti si sono chiusi i festeggiamenti per i duecento anni di vita e attività dell’Accademia degli Euteleti. Venerdì prossimo alle 17,30, a Palazzo Grifoni si terrà la presentazione del Bollettino numero 90 con la conferenza della professoressa Beatrice Giuntoli del dipartimento di biologia dell’Università di Pisa, dal titolo: "Fino all’ultimo respiro. La percezione dell’ossigeno nelle cellule vegetali", dando così inizio al prossimo secolo di vita dell’Accademia. Il Bollettino, come recita la definizione che lo contraddistingue fino dal primo numero pubblicato nel 1919, si presenta come di consueto con un congruo numero di interessanti contributi da parte di soci e di studiosi e anche con qualche novità grafica. Ormai da tempo nel Bollettino sono presenti saggi con temi di argomento territoriale ma anche di argomenti che toccano località oltre i confini regionali e in qualche caso anche oltre i confini nazionali.

I saggi contenuti in ordine di successione sono di: Giovanni Cipriani, Antonio Galanti, Angelo Fabrizi, Marco Cipollini, Maria Fancelli, Rossano Nistri, Francesco Ricciarelli, Mario Caciagli, Bruna Bocchini Camaiani, Michele Fiaschi, Claudia Maria Bucelli, Roberto Giovannelli, Stefano Renzoni, Riccardo Spinelli, Sandro Bellesi, Roberta Roani, Luigi Fatichi, Nicola Micieli, Angela Zizzi, Carlo Giani, Giovanni Coppola, Andrea Vanni Desideri, Francesco Fiumalbi, Lamia Hadda, Federico Ceccanti, Carlotta Lenzi Iacomelli, Paolo Posarelli, Mario Bruschi, Fabio Sottili, Antonella Bertini. Il volume sarà distribuito gratuitamente. Il presidente dell’Accademia, pittore Luca Macchi, e il consiglio direttivo esprimono il loro ringraziamento al presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Giovanni Urti, per il sostegno alle iniziative.