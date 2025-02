Eunice va nelle piazze. E inaugura la nuova sede

L’associazione Eunice (che sta per inaugurare la nuova sede) porta nelle piazze della Valdera il One billion rising, il più grande evento globale contro la violenza sulle donne e le bambine. Nato nel 2013, il movimento coinvolge ogni anno milioni di persone in tutto il mondo che attraverso la danza, denunciano la violenza di genere e chiedono giustizia. Questa iniziativa trasforma gli spazi pubblici in luoghi di consapevolezza e cambiamento creando un connubio tra associazioni e cittadini.

Anche quest’anno, l’evento arriverà nella Valdera con un flash mob domani che partirà alle ore 15 dal piazzale del Cineplex di Pontedera e si concluderà alle ore 19.30, dopo aver attraversato le tre piazze simbolo dell’evento, toccando le piazze di Capannoli, Bientina e Pontedera e coinvolgendo non solo chi sceglierà di danzare ma anche chi vorrà sostenere con la propria presenza un messaggio di lotta e sensibilizzazione, difatti il valore simbolico profondo e ogni passo di danza rappresenta un atto di rifiuto verso la violenza di genere e la cultura del silenzio che spesso la accompagna. Ad accompagnare i partecipanti lungo il percorso ci sarà un bus dedicato che attraverserà le tre città coinvolte nell’evento con a bordo l’assessora regionale Alessandra Nardini e i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Pontedera, Bientina e Capannoli. Tra le iniziative promosse particolare attenzione è stata riservata al tema dell’accesso delle giovani donne alle professioni Stem, la disparità di genere nel mondo del lavoro è infatti una delle tante espressioni di un sistema che ancora fatica a riconoscere pari diritti e opportunità alle donne, con un contributo anche dalle realtà locali che da tempo supportano l’evento come la palestra My life, che ospita da anni le prove per il flash mob e la palestra Ginnasia di Bientina. Maggiore attenzione verrà dato al focus di quest’anno contro tutte le forme di fascism.

Intanto l’associazione Eunice fa sapere che l’8 marzo inaugurererà la nuova sede in via Sacco e Vanzetti. Il progetto è stato portato avanti insieme all’amministrazione comunale per dare uno spazio dove poter ascoltare le donne, per dare supporto alle vittime di violenza. Un bel traguardo dopo 17 anni di attività.