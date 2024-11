Estintore svuotato. Vandali al parcheggio

PONTEDERA

Vandali in azione al parcheggio del supermercato Coop e dell’edificio dove si trova l’Unione Valdera in via Brigate Partigiane. L’area di sosta, che si trova sulla opertura della struttura, è accessibile con i veicoli dalla rampa al fianco della strada e a piedi con ascensore e scale interne. L’altro giorno ignoti hanno svuotato l’intero contenuto di un estintore ubicato nel parcheggio per garantire la sicurezza e come presidio in caso di incendi.

La polvere antincendio dell’estintore è stata svuotata su alcune auto parcheggiate. I danni, secondo quanto si apprende, sono ingenti. Pare che il contenuto dell’estintore abbia causato conseguenze irrimediabili sulle carrozzerie delle vetture. Conseguenze da poter rimuovere solo con cospicue spese dai carrozzieri. Chi ha provato a ripulire la carrozzeria delle macchine con il solo lavaggio, pare non abbia ottenuto i risultati sperati e le conseguenze dell’atto vandalico sono ancora purtroppo ben visibili.

Il fatto è accaduto, ma pare non siano state sporte denunce. Almeno, così sembrerebbe da una verifica effettuata ieri con le forze dell’ordine pontederesi. L’area del parcheggio sul tetto dell’edificio della Coop e dell’Unione Valdera è dotata di telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso l’azione dei vandali (o del vandalo) che hanno agito di giorno. Questo episodio va ad aggiungersi a tutta una serie di situazioni di microcriminalità che purtroppo da anni colpiscono la zona della stazione, del capolinea dei pulman del servizio pubblico di trasporto e dell’area tra via Brigate Partigiane e piazzetta Naldini. Tra spaccio, risse e continue situazioni di degrado. Non è chiaro se il vandalismo nel parcheggio sia collegato agli altri episodi, resta il fatto che è un ulteriore episodio che va a incrementare l’insicurezza dell’area.