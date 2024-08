"Esprimo il mio cordoglio ai familiari". Il sindaco sul luogo della disgrazia

SANTA CROCE

Roberto Giannoni, sindaco di Santa Croce dal giugno scorso, è sconvolto. Insieme alla moglie e all’assessore Simone Balsanti e al consigliere delegato alla protezione civile Antonio Castellani, ha assistito alle operazioni di soccorso e si è messo a disposizione di vigili del fuoco, 118 e carabinieri. E ha sperato, come tutti, che la piccola Sow potesse salvarsi.

"Quella di oggi è una tragedia che nessuno avrebbe mai voluto dover vedere – le parole di Giannoni – Esprimo tutto il mio cordoglio ai familiari della bambina che ha perso la vita nell’incendio divampato nell’appartamento di via Turi e a tutta la comunità senegalese. Appena appresa la notizia, mi sono precipitato sul luogo".

"Purtroppo non ci sono parole che possono colmare il dolore di questa famiglia, ma esprimo con la mia presenza la vicinanza di tutta la cittadinanza – conclude il sindaco di Santa Croce – Ringrazio per il loro lavoro in questo frangente e per l’umanità manifestata nella situazione i vigili del fuoco, i carabinieri e tutti gli operatori e i soccorritori delle nostre associazioni di volontariato intervenute. Rimaniamo come amministrazione a disposizione per le esigenze che potranno manifestarsi nei prossimi giorni in merito a questo fatto".

g.n.