Santa Maria a Monte (Pisa), 17 gennaio 2022 - Esplosione questa mattina a Santa Maria a Monte, in via Melone. A scoppiare è stata una bombola piena di gas. Nell'abitazione interessata dallo scoppio c'erano marito e moglie, due anziani, portati in ospedale dal 118; sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri. Da accertare le cause dell'esplosione. L'uomo ha riportato ustioni, mentre la moglie ha subito traumi per la caduta di calcinacci.

VIDEO

Da una prima ricostruzione sembra che il marito abbia aperto la bombola per accendere il gas; probabilmente c'era una perdita e sembra che il gas si sia insinuato più al piano di sopra che nel locale dove si trovava la bombola, tanto che lo scoppio ha fatto crollare il solaio del piano superiore cadendo addosso alla donna, che invece si trovava a letto. Dalla prime informazioni sembra che fortunatamente nessuno dei due feriti sia in pericolo di vita.