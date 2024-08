Esami di riparazione al via. In aula quasi mille studenti

di Gabriele Nuti

Poco meno di mille studenti e studentesse dalle prime alle quarte degli istituti Secondari di secondo grado di Pontedera saranno impegnati da domani nei cosidetti esami di riparazione per una o più materie non sufficienti agli scrutini di giugno. Per la precisione sono 954 anche se qualcuno – ci riferiamo a chi è stato rimandato all’Itcg Fermi, all’Itis Marconi e all’Ipsia Pacinotti – ha già sostenuto le prove a luglio dopo aver frequentato i corsi di recupero.

Si tratta sostanzialmente di chi ha avuto la sospensione del giudizio per una sola materia con il cinque e ha superato la prova subito dopo aver frequentato il corso di recupero predisposto dai due istituti. Ma si tratta di una minoranza di studenti e studentesse. Tutti gli altri – indicativamente poco più di 800 – da domani torneranno sui banchi per recuperare la sufficienza in quelle materie nelle quali hanno avuto problemi durante l’anno e per conquistarsi la promozione all’anno successivo.

L’istituto con più rimandati è l’Itis Marconi dove in 387 da domani al 29 agosto sono convocati in aula per gli esami di riparazione. Si tratta di poco meno del 30% del totale degli iscritti alla scuola diretta dal professor Pierluigi Robino. Una percentuale molto alta, di gran lunga la più alta di quelle che si registrano nelle scuole superiori di Pontedera e anche a livello nazionale. Di contro, l’istituto con meno rimandati è il liceo Montale (scienze umane e linguistico) , diretto dalla professoressa Lucia Orsini, con solo 119 studentesse e studenti con sospensione del giudizio che inizieranno gli esami dopodomani, 27 agosto.

Al liceo classico e scienfifico XXV Aprile del preside Sandro Scapellato sono 130 i rimandati, il 14% del totale degli iscritti. In questo istituto gli esami di riparazione iniziano domani, lunedì. Più alta la percentuale degli studenti e delle studentesse con sospensione del giudizio all’Itcg Fermi del dirigente Pierluigi Vittipaldi. Qui sono 186 (104 con una materia, 69 con due materie e 13 con tre materie) gli iscritti (il 17% del totale) che dovranno sostenere da domani gli esami di riparazione. All’Ipsia Pacinotti diretto dalla preside Maria Giovanna Missaggia, sono 132 gli studenti con giudizio sospeso. Le prove si svolgeranno il 27 e 28 agosto. La percentuale dei rimandati si attesta sul 15% degli iscritti al diurno (per quelli del serale non è prevista la sospensione del giudizio).