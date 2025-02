Erasmus Shoot al liceo Marconi: "Progetto educativo e inclusivo che utilizza la fotografia digitale"

SAN MINIATOLa fotografia digitale come strumento educativo e di inclusione. Workshop pratici di fotografia e attività culturali, con visite a San Miniato, Pisa e Firenze, per un apprendimento interculturale. Questo è stato il progetto Erasmus+ Shoot, iniziativa europea che utilizza la fotografia come strumento educativo e inclusivo, appena conclusosi al liceo Marconi di San Miniato che ha coinvolto studenti provenienti da Grecia, Spagna ed Estonia, insieme agli studenti dello stesso Marconi e l’agenzia formativa Forium di Santa Croce. Un momento di crescita e confronto.

Un ruolo centrale è stato svolto dagli studenti del liceo Marconi Gaia Adorni Fontana, Valentina Bastiani, Sofia Bartolini, Emma Bianucci, Aurora Bolzan, Gianmarco Botrini, Viola Brotini, Carlotta Bulleri, Marco Candigliota, Mattia Ceccatelli, Pietro Cervigni, Matteo Dei, Benedetta Della Maggiore, Viola Dovere, Gaia Giovannoni, Aurora Iadanza, Aurora Ianniello, Febe Lazzerini, Mirco Lucchesi, Federico Macchi, Danilo Meaolo, Giorgia Provvedi, Greta Regoli, Giulia Santonastaso, Sara Spadoni, Matteo Tognetti, Leonardo Varallo, Alessio Xhepaliu.

"L’evento è stato organizzato con grande impegno dalle docenti Tiziana Reali e Laura Tani, con il supporto del professor Daniele Alamia per il laboratorio esperienziale di fotografia e la supervisione del dirigente scolastico Luca Petrini – si legge in una nota – La mobilità si è conclusa con una cena, occasione per suggellare il successo del progetto che proseguirà con nuove attività e mobilità, consolidando il ruolo del liceo Marconi nella formazione internazionale e rafforzando i legami tra scuola, territorio e comunità europea".