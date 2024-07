Enrico Fridlevski in concerto. Un ponte tra Parigi e Pontedera

Pontederese, migrato a Parigi, mercoledì 31 luglio alle 21.30 si esibirà al Museo Piaggio per il Pontedera Music Festival. L’ingresso per "Enrico Fridlevski Trio, chanson e canzone. Un ponte tra italia e Francia" sarà libero ma la prenotazione obbligatoria. Enrico Fridlevski nasce a Pisa nel 1979 e cresce a Pontedera. Consegue il diploma in canto lirico al conservatorio G. Puccini di La Spezia, proseguendo poi gli studi al conservatorio Santa Cecilia di Roma. A Pontedera, nel 2000, fonda la band Vick Frida, con cui pubblica svariati singoli e due album, collaborando con Sony, EMI, Warner e Universal. Nel corso della sua carriera (2000-2014), la band collabora con artisti del calibro di Mario Venuti, Alessio Boni, Mauro Ermanno Giovanardi, Giovanni Baglioni e il teologo Vito Mancuso. Dopo essersi trasferito a Roma nel 2009, vive poi a Ginevra, prima di approdare nella capitale francese, dove si stabilisce nel 2017. Nel 2018 pubblica da solista "La Rosa e la Sposa", prodotto da Ferdinando Arnò (Malika Ayane, Raphael Gualazzi). All’attività compositiva e discografica affianca da sempre l’insegnamento del canto ed a Parigi, nel 2018, fonda l’École de Chant Ta Voix! Nello stesso anno, collabora alla selezione della categoria Giovani per il Festival di Sanremo sotto la direzione artistica di Claudio Baglioni. Chanson e Canzone: accompagnato dagli amici e collaboratori storici Fabio Salvi al pianoforte e Marco Gherardi alla chitarra, porta a Pontedera il suono e il racconto di questi viaggi, di queste città e le influenze che le stesse hanno avuto sul suo approccio compositivo autoriale, tributando omaggi ai grandi cantautori d’oltralpe ai quali altrettanti grandi nomi della musica italiana si sono ispirati e avvicinati.