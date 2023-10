Enel assume categorie protette

Nel settore geotermico nei prossimi mesi si procederà con le assunzioni da collocamento mirato per persone disabili o categorie protette, nel rispetto degli obblighi delle legge 68. Chi fosse interessato dovrà presentare candidatura spontanea sul portale ‘Enel–Carriere’, indicando nello spazio apposito il possesso dell’appartenenza a questa categoria, entro la fine del mese di ottobre Le assunzioni saranno effettuate tutte con sede Larderello. Cisal Federenergia è a disposizione per chiarimenti e una eventuale consulenza per l’inserimento della candidatura ai seguenti contatti: mail: toscana.federenergia@cisal.org , oppure chiamando il numero 379-2023919 dal lunedì al venerdì in orario 09-16. ntanto Enel Green Power prosegue la fase di colloqui con i candidati, che porterà a altre assunzioni di 25 unita entro la fine dell’anno. Gettando uno sguardo generale, le assunzioni in Enel Green Power nel settore geotermico, quindi nei territori dove insistono impianti geotermici, ammontano a nuove figure pressionali nei territori geotermici che sono pari a circa 70- unità in più nel corso del 2022 e 2023.