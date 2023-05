Emozioni alla festa dei diplomi Presenti oltre settanta studenti

Sono una settantina gli ex studenti che hanno risposto “presente” alla chiamata dell’istituto tecnico “Carlo Cattaneo” di San Miniato per la tradizionale Festa dei diplomi. L’evento si è tenuto all’auditorium di piazza Bonaparte, concesso da Crédit Agricole e Fondazione Crsm, a cui sono andati i ringraziamenti del dirigente scolastico Salvatore Picerno come anche al Consorzio Conciatori di Ponte a Egola e Unicoop Firenze per il contributo utile per realizzare l’evento.

La manifestazione ha visto la presenza di molti volti istituzionali del territorio, genitori, ex docenti. I Comuni del Comprensorio del Cuoio erano rappresentati dal sindaco di Castelfranco, Gabriele Toti, dai vicesindaci di San Miniato e Montopoli, Elisa Montanelli e Linda Vanni, oltre che dalle assessore di Santa Croce Elisa Bertelli e di Fucecchio Valentina Russoniello. L’ex dirigente scolastico Alessandro Frosini è stato chiamato a consegnare il diploma di merito agli studenti con la migliore media voto dello scorso anno scolastico: sono Beatrice Morena (1AE), Riccardo Scarselli (2AC), Niccolò Caciagli (3BA) Miriana Alfieri (4AR, unica ad aver raggiunta la media piena del dieci). Massimo Cerbai, direttore generale del Crédit Agricole e Salvatore Picerno hanno consegnato gli attestati a Camilla Pairetto (5BT) e Giulio Pepi (5AT), i due diplomati con cento e lode. Luigi Ambrosio, direttore della Scuola Normale e presidente della Fondazione Santa Chiara, ha invece accolto sul palco i centisti Pietro Baldi (5AA), Letizia Giannini (5AC) Luciana Graniero (5BC) e Camilla Mercuri (5BC). Gli altri centisti premiati sono stati Sara Fiumalbi (5BT), Morena Koni (5AC), Giulia Lampis (5BT), Rebecca Melani (5AR), Pietro Ricci (5BC) ed Eleonora Rossi (5BT).