"Elisir d’amore". L’opera al Verdi

Opera lirica oggi a Casciana Terme, in programma (ore 16) al Teatro Verdi Giuseppe, fu Carlo oste, dove va in scena "Elisir d’Amore". Melodramma in due atti di Gaetano Donizetti. Con Vittoria Brugnola, Adina, Filippo Pina Castiglioni, Nemorino, Lorenzo Martinuzzi, Belcore, Carlo Morini, Dulcamara, Anna Capofierri, Gainnetta. Con l’Orchestra Busoni di Empoli. Direttore, Damiano Tognetti appena rientrato da un importante direzione a New York. L’ev vento è una preziosa novità di questa stagione assieme ad alcuni grandi interpreti spesso ospiti sul palco di Casciana come Carlo Morini e Lorenzo Martinuzzi. Impossibile resistere al fascino di questa opera eseguita con orchestra a pochi centimetri dal pubblico.